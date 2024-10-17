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Dünya

Cezayir'den Fransa'ya suçlama

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'daki aşırılık yanlısı bazı çevrelerin, Fransa'nın sömürge döneminde işlediği suçlarla ilgili 'hafıza dosyası'nı tahrif etmeye ve unutturmaya çalıştığını belirtti.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 07:54 - Güncelleme:
Cezayir'den Fransa'ya suçlama
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Cumhurbaşkanı Tebbun, 17 Ekim 1961'deki Paris Katliamı'nın 63. yılı dolayısıyla Cezayir halkına "Ulusal Göç Günü" mesajı gönderdi.

Tebbun, Paris'te metro istasyonları ve Sen Nehri'ndeki köprülerde yaşanan trajik sahnelerin, Cezayirlilerin arasındaki kutsal ulusal bağın derinliğini vurguladığını kaydetti.

"Hafıza dosyası" ile ilgili olarak ülkesinin, hak ve adalet ilkesine bağlılığını yineleyen Tebbun, Fransa'daki bazı aşırılıkçı çevrelerin "dosyayı tahrif etmeye ya da unutturmaya çalıştığına" dikkati çekti.

Tebbun, "sömürgeci geçmişin karmaşasından kurtulup, nefrete ve kötülüğe kulak asılmayan bir geleceğe doğru ilerlemek için hafıza meselesinin yeni bir nefese ihtiyaç duyduğuna" işaret etti.

Cezayir'de her yıl 17 Ekim'de, 1961'deki Paris Katliamı'nda hayatını kaybeden Cezayirlilerin anısına "Ulusal Göç Günü" adı altında etkinlikler düzenleniyor.

Cezayir Meclisindeki en büyük parti ve koalisyon ortağı Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), Fransa'dan, 17 Ekim 1961'de Paris'te polisin Cezayirlilere yönelik yaptığı katliamı tanımasını ve özür dilemesini talep etmişti.

- 1961 PARİS KATLİAMI

Paris'te 17 Ekim 1961'de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine destek için yaklaşık 30 bin kişi barışçıl gösteri düzenlemiş, Paris Polis Müdürü Maurice Papon'un emriyle gerçekleştirilen polis müdahalesinde 300'den fazla Cezayirli hayatını kaybetmişti.

Tarihçilerin Fransa tarihinin "kara lekelerinden" biri olarak gördüğü ve "Paris Katliamı" olarak bilinen olayda, yaralı Cezayirlilerden bir kısmı da Seine Nehri'ne atılarak öldürülmüştü.

Fransa'da Mart 1962'de bu olaylara ilişkin tüm suç ve kabahatlere af getiren bir yasanın çıkmasıyla, yüzlerce Cezayirlinin hayatını kaybettiği 1961 katliamına dair hiçbir adli soruşturma başlatılmamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Ekim 2021'de, başkent Paris'te dönemin Polis Müdürü Maurice Papon'un yetkisi altında işlenen suçların Fransa için affedilemez olduğunu belirtmişti.

Macron'un, 27 Ağustos'ta Cezayir'e düzenlediği ziyarette, iki ülke çeşitli sektörlerde 6 işbirliği anlaşması yapmış, bölgesel ve uluslararası konularda siyasi istişareyi içeren "Yenilenmiş Ortaklık İçin Cezayir Deklarasyonu"nu imzalamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Macron'un, sömürge dönemi tarihi dosyalarını çözmek için "ortak tarihçiler komisyonu" oluşturmayı kabul ettiği bildirilmişti.

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