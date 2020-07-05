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Dünya

Cezayir'den Fransa'ya tarihi cevap! Şehitlerinin resimlerini banknotlara bastılar

Cezayir, Fransa'ya karşı bağımsızlık mücadelesi başlatan şehitlerinin resimlerini banknotlara bastı.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 08:17 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 08:17
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Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, Maliye Bakanı Eymen bin Abdurrahman'ın da katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, "Ulusal para birimi, egemenliğin sembollerinden biridir. Bu nedenle banknotların ülkenin tarihini doğru şekilde anlatması gerek." dedi.

Bağımsızlık mücadelesinin ilk şehidi olarak bilinen Ahmed Zebane'nin resminin basılı olduğu 200 dinarın da sergilendiği toplantıda Cerrad, bağımsızlık mücadelesini başlatan 6 direnişçinin ve bu mücadelenin ilk şehidinin resminin banknotların üzerine basılmasının, Fransa'nın alıkoyduğu Cezayirli direnişçilerin naaş kalıntılarının teslim alınması sürecinin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzede 170 yıldır tutulan, Cezayir'deki Fransız işgaline karşı 1830-1962 arasında gösterilen direnişin liderlerinden 24'ünün naaşlarından kalanlar, dün ülkeye iade edilmişti.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, Fransız sömürgesi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor.

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