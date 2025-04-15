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Dünya

Cezayir'den Fransa'ya tehdit

Cezayir, 12 Fransız diplomatı sınır dışı etme kararının, Cezayirli bir konsolosluk çalışanının tutuklanmasına verilmiş bir cevap olduğunu belirtti ve ülkenin egemenliğine yönelik herhangi bir saldırıya 'sert' yanıt vereceğini açıkladı.

AA15 Nisan 2025 Salı 06:56 - Güncelleme:
Cezayir'den Fransa'ya tehdit
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un, Cezayir'in 12 Fransız konsolosluk çalışanının ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istemesini "haksız" olarak nitelemesinin ardından Cezayir Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu kararın, Fransa'daki bir Cezayir konsolosluk çalışanının "diplomatik norm ve teamüllerin açık ihlali" olacak şekilde "şov amacıyla" tutuklanmasına yanıt olarak alındığı ifade edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun sert bir şekilde eleştirildiği açıklamada, onun "tamamen kişisel çıkar sağlamak için kirli işlere bulaştığı, en ufak siyasi bir anlayıştan yoksun olduğu ve Cezayir ile Fransa arasındaki ilişkilerin alacağı yönden" sorumlu olduğu kaydedildi.

Tutuklanan konsolosluk çalışanının diplomatik dokunulmazlığının olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak Fransız yetkililerin "ona bir hırsız gibi ve onur kırıcı bir şekilde davrandığı" ifade edildi.

Açıklamada, olayın Cezayir-Fransa ilişkilerinin, iki ülke cumhurbaşkanlarının telefon görüşmesinin ve Fransa Dışişleri Bakanı'nın Cezayir'e yaptığı ziyaretin ardından sakinleşmeye başladığı bir dönemde yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada Fransa İçişleri Bakanı'nın, ülkenin egemenliğini ihlal eden başka herhangi bir eylemi olduğunda buna, karşılıklılık ilkesine bağlı olarak "sert ve uygun" bir yanıt verileceği aktarıldı.

- CEZAYİR KONSOLOSLUK ÇALIŞANININ FRANSA'DA TUTUKLANMASI

Fransa'da 1'i konsolosluk çalışanı 3 Cezayirli, "Amir DZ" olarak bilinen muhalif Amir Boukhors'un kaçırılmasına ilişkin iddialarla bağlantılı olarak 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ve Fransa topraklarında ciddi suçlar işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Cezayir, Fransa'daki konsolosluk çalışanının tutuklanması nedeniyle 13 Nisan'da Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, 14 Nisan'da da 12 Fransız konsolosluk çalışanından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

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