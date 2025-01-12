Cezayir'den Fransa'ya tepki

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Nefret söylemi ve intikamcılığıyla bilinen aşırı sağ, Fransız hükümeti içindeki bilinen destekçileri aracılığıyla Cezayir'e karşı yanlış bilgi ve çarpıtma kampanyasına girişti. Aşırı sağ, kızgınlığını, hayal kırıklığını ve öfkesini yatıştırmak için bahane bulduğuna inanıyor." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Cezayir'in "Fransız aşırı sağının, ajanlarının ve sözcülerinin" iddia ettiğinin aksine hiçbir şekilde gerilimi tırmandırma, üstünlük kurma veya aşağılama tavrına girmediği vurgulandı.



Aşırı sağın Fransa'daki temsilcilerinin, Cezayir-Fransa ilişkilerini bozmak istediği değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Aşırı sağ, açıkça ve en ufak bir çekince veya kısıtlama olmaksızın dile getirdikleri tehdit ve yıldırma dolu kinlerini dayatmak istiyor." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Fransa tarafından sınır dışı edilen "Doualemn" lakabıyla bilinen Cezayirli sosyal medya fenomeni Numan Bualam'ın Cezayir tarafından ülkeye kabul edilmemesinin, kendisine (Bualam) yöneltilen suçlamalara yanıt verme ve Fransız yargısı önünde kendini savunma fırsatı verme amacıyla yapıldığı vurgulandı.



Bualam'ın 36 yıldır Fransa'da daimi oturum hakkıyla yaşadığı ve Fransa vatandaşı eşinden iki çocuk babası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, aceleyle ve tartışmalı bir şekilde sınır dışı edilmesi kararı nedeniyle Bualam'ın Fransız ve Avrupa mahkemelerinde kendisini savunma hakkından mahrum edildiği kaydedildi.



Eski sömürgesi Cezayir ile diplomatik ilişkileri gergin seyreden Fransa, 10 Ocak'ta, nefret suçunu yaydığı gerekçesiyle gözaltına aldığı Cezayirli sosyal medya fenomeni Doualemn lakaplı Bualam'ı sınır dışı etmişti.



- FRANSA İLE CEZAYİR ARASINDAKİ İLİŞKİLER SON YILLARDA GERGİN SEYREDİYOR

Fransa'nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.



İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor.



Bu sorunların arasında Fransız yetkililerin yıllardır vermeyi reddettikleri Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi, Fransa'nın 1960 ile 1966 yılları arasında Cezayir Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.