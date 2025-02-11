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Dünya

Cezayir'den Netanyahu'ya kınama

Cezayir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamasını güçlü bir şekilde kınadı.

AA11 Şubat 2025 Salı 08:54 - Güncelleme:
Cezayir'den Netanyahu'ya kınama
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Cezayir Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cezayir, işgalci İsrail hükümeti Başbakanı'nın (Binyamin Netanyahu), kardeş Suudi Arabistan'a yönelik, Filistin halkının kendi toprakları dışına yerleştirilmesi ve Suudi Arabistan topraklarında kendi devletini kurmasıyla ilgili açıklamalarını güçlü bir şekilde kınadığını ve kategorik olarak reddettiğini belirtir." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun söylemlerinin "utanç verici" olduğu belirtilen açıklamada, Cezayir'in Suudi Arabistan'ın yanında olduğu, bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü girişime karşı olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

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