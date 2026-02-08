İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cezayir'den Riyad'a tam destek: Suudi Arabistan'a yönelik tehdit bize sayılır
Dünya

Cezayir'den Riyad'a tam destek: Suudi Arabistan'a yönelik tehdit bize sayılır

Cezayir'den Suudi Arabistan'a açık destek geldi. Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 'Bu ülkeye yönelik tehdit, bizi de hedef alır' diyerek mesaj verdi.

AA8 Şubat 2026 Pazar 13:46 - Güncelleme:
Cezayir'den Riyad'a tam destek: Suudi Arabistan'a yönelik tehdit bize sayılır
ABONE OL

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suudi Arabistan ile ilişkilerin son derece güçlü olduğunu belirterek, bu ülkeye yönelik herhangi bir tehdidin Cezayir'i de hedef aldığı anlamına geleceğini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, yerel medyaya verdiği ve devlet televizyonunda yayımlanan röportajda, ülkesinin Suudi Arabistan ile ilişkilerine özel vurgu yaptı.

Tebbun, Suudi Arabistan ile bağların "sağlam ve köklü" olduğunu ifade ederek, "Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir tehdit, Cezayir'e yönelik sayılır." dedi.

Arap ülkeleriyle ilişkilere de değinen Tebbun, Mısır ile bağların karşılıklı dayanışmaya dayandığını, Cezayir'in geçmişte Mısır'a askeri destek sağladığını belirtti.

Katar ile ilişkilerin ileri bir seviyeye ulaştığını belirten Tebbun, Kuveyt ile de karşılıklı saygıya dayalı özel ilişkiler bulunduğunu ifade etti.

Cezayir'in Arap ülkelerinin büyük çoğunluğuyla iyi ilişkiler içinde olduğunu dile getiren Tebbun, ismini vermediği bir ülkeyi ise iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Tebbun ayrıca, Afrika Kalkınma Bankasından güney bölgelerinde demir yolu projeleri için 3 milyar dolarlık kredi alındığını, geri ödemenin 13 yıla yayılacağını ve projenin Sahra'nın iç kesimlerini kapsayacağını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.