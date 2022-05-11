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Dünya

Cezayir'den Rusya açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, ülkesinin Rusya Federasyonu ile olan dostluk bağlarına sadık kaldığını belirtti.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 02:24 - Güncelleme:
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Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Tebbun'un Lavrov'u kabulüne ilişki videoyu yayınladı.

Karşılamada Tebbun, "Bu ziyaretten dolayı bizler gerçekten mutluyuz. İki dost ülke olarak görüşmemiz gereken çok konu var." dedi.

Ülkesinin Rusya ile olan dostluk bağlarına sadık kaldığını vurgulayan Tebbun, bu bağlılığın ikili ilişkilerden kaynaklandığını, yalnızca Ukrayna'da yaşananlardan dolayı olmadığını dile getirdi.

Lavrov da karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den selam getirdiğini ve Tebbun'u Rusya'yı ziyaret için davet ettiğini aktardı.

Lavrov, Cezayir'in, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarıyla ilgili "dengeli" tutumunu takdir ettiğini kaydetti.

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