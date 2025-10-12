Cezayir devlet televizyonunun haberine göre Tebbun, Milli Savunma Bakanlığı karargahında üst düzey Cezayirli komutanlara yaptığı konuşmada, yıllar önceki saldırı planına ilişkin ilk defa açıklamada bulundu.

Tebbun, "Cezayir'de Filistin Devleti'nin kuruluşunun ilanı, o dönemde var olan tehlikelere rağmen yapıldı. Siz subaylar, Milletler Sarayı'nın bombalanması da dahil olmak üzere Cezayir'e karşı neler planlandığını biliyorsunuz." dedi ancak saldırıyı kimin planladığına ilişkin bilgi vermedi.

Filistin'e karşı görevlerini yerine getirdiklerini ve Yaser Arafat liderliğindeki Filistin yönetimini ülkede ağırladıklarını kaydeden Tebbun, bu tehdide rağmen Cezayir'in geri adım atmadığını ve taviz vermediğini aktardı.

Tebbun, Cezayir'in Filistin konusundaki bu tavrının, tamamen zıt politikalar izleyen bazı ülkelerle dostluk kurmasına rağmen değişmediğini vurguladı.

Gazze'deki savaşla ilgili Tebbun, "İnsanlık tarihinde ilk kez dünyanın gözü önünde işlenen soykırım." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışmanın tek çözümünün 1967 sınırları içinde başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu söyleyen Tebbun, "Filistin Devleti'nin kurulması dışındaki tüm sözde çözümlerin soykırım" olduğunu savundu.

Böylelikle Cezayir, Filistin Devleti'nin kuruluşunun ilan edildiği sarayın yıllar önce bombalanmasının planlandığını ilk defa resmen açıklamış oldu.

Cezayir, 15 Kasım 1988'de başkentteki Milletler Sarayı'nda Filistin Ulusal Konseyi'nin 9'uncu oturumuna ev sahipliği yapmış ve bu oturumda Arafat, Filistin'in kuruluşunu ilan etmişti.

Son birkaç yıldır gayri resmi platformlarda İsrail'in 1988'de Cezayir'deki Milletler Sarayı'nı savaş uçaklarıyla bombalamayı planladığına dair bilgiler dolaşıyordu.



