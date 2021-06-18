Cezayir'den Tunus üzerinden Libya'ya elektrik

AA 18 Haziran 2021 Cuma 07:44 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 07:44

Cezayir Devlet Elektrik ve Gaz Şirketi Sonelgaz, önümüzdeki iki gün içerisinde Libya'ya 200 megavat elektrik ulaştırılacağını duyurdu.

Sonelgaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirket CEO'su Tahir Balhura'nın beraberindeki üst düzey yöneticiler ve teknik ekiplerle gittiği Trablus'ta Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) Yönetim Kurulu Başkanı Viam el-Abdeli ile bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada önümüzdeki iki gün içerisinde Cezayir'den Tunus'un elektrik şebekesi kullanılarak Libya'ya 200 megavat elektrik taşınması için imzaların atıldığı bildirildi.

Sonelgaz CEO'su Balhura'nın sözlerine yer verilen açıklamada, Ceza, "Cezayir ile Libya arasında doğrudan elektrik bağlantısının gerçekleştirilmesinin tarihi bir karar olduğuna" vurgu yaptığı ifade edildi.

