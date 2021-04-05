Kral 2.Abdullah'a darbe girişimi! Cezayir'den Ürdün'e tam destek

AA 05 Nisan 2021 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 17:07

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'de 3 Nisan günü akşam saatlerinde Prens Hamza bin Hüseyin'in ev hapsinde tutulması ve 20 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Ürdün'deki gelişmelerin büyük bir ilgiyle takip eden Cezayir, diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesi çerçevesinde, kardeş ülkenin güvenlik ve istikrarına desteğini sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de dün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi içinde muamelede bulunulacağını kaydetmişti.