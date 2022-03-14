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Dünya

Cezayir'den yağ, şeker ve buğday ürünlerine ihracat yasağı

Cezayir'de yağ, şeker ve buğday ürünlerine ihracat yasağı getirildiği bildirildi.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 00:18 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 00:18
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Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un gıda tüketim ürünlerinin ihracatına dair talimat verdiği belirtildi.

Tebbun'un yağ, şeker, buğday ve türevleri gibi gıda ürünlerine ihracat yasağı talimatı verdiği aktarılan açıklamada, Adalet Bakanının da yerli olarak üretilmeyen söz konusu maddelerin ihracatını suç gören bir yasa taslağını oluşturmakla görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, devletin stratejik stoklarının tedarikçisi çiftçilere yönelik birtakım teşviklere işaret edildi.

Cezayir Tarım Bakanı Abdulhafız Heni, birkaç gün önce Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle tahıl ürünlerinde olabilecek endişeler üzerine ülkesindeki tahıl stoklarının 2022 yılının sonuna kadar yeterli olduğunu ifade etmişti.

Yaklaşık 1,3 milyon ton buğday üretimine sahip Cezayir'in, yıllık 9-12 milyon ton buğday tükettiği belirtiliyor.

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