Cezayir'den yalanlama: Sahel bölgesine asker gönderilmeyecek

AA 21 Şubat 2021 Pazar 18:40 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 18:40

Bakanlık, sosyal medyada yer alan "Cezayir'in, Fransa'nın komutasındaki askeri koalisyon bünyesinde Sahel bölgesine asker göndermesi konusunda iki ülke arasında anlaşmaya varıldığı" yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada, "Cezayir ordusunun, G5 Sahel Ortak Gücü içindeki yabancı güçler şemsiyesi altında sınır ötesine asker göndermesi söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, gayesi ülkenin istikrarını bozmak ve kaos oluşturmak olan kötü niyetli bu tür yanlış yorumların kati surette yalanlandığı kaydedildi.

Cezayir ordusunun, faaliyetlerinde sadece Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve kanunların otoritesine boyun eğeceği vurgulandı.

Cezayir Savunma Bakanlığını harekete geçiren söz konusu haberler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 15-16 Şubat'ta düzenlenen G5 Sahel Zirvesi'nde, bölgedeki Fransız askeri varlığında yakın zamanda bir değişiklik olmayacağını ifade etmesinin ardından gündeme gelmişti.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 2014'te "Barkhane Operasyonu'nu" başlatmıştı. Operasyonda 7'si bu yıl olmak üzere 2013'ten bu yana 50 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadelesine destek için oluşturulan "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.

Bölgedeki terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı da mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camiadan da destek veriliyor.

Cezayir'de, 7 Mayıs 2020'de, ordunun ülke dışında herhangi bir operasyona katılmasını engelleyen mevcut Anayasa'daki 29. maddesinde değişikliğe gidilmişti.

"Cezayir'in, diğer halkların meşru egemenliğine ve özgürlüğüne zarar vermemek için savaşa başvurmaktan imtina ettiğini ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için çaba harcadığını" belirten mevcut madde, "Cezayir, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Arap Birliği çerçevesinde, prensiplerine ve hedeflerine uygun olacak şekilde ülke dışındaki barışı koruma operasyonlarına katılabilir." ifadesinin eklemesiyle değiştirilmişti.