Cezayir'den yola çıkan LNG Gemisi ''Lalla Fatma N'soumer'' Türkiye'ye geliyor

Dün Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan "Lalla Fatma N'soumer" adlı LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor. Uluslararası gemi takip verilerinden elde edilen bilgilere göre, geminin 10 Ekim'de Hatay Dörtyol'da bulunan Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne (FSRU) ulaşması planlanıyor.

144 BİN 888 METREKÜP KAPASİTELİ GEMİ

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteye sahip olan Bahamalar bandıralı "Lalla Fatma N'soumer", 2004 yılında inşa edildi. Türkiye'ye ulaştığında Hatay Dörtyol'daki FSRU'ya yanaşacak olan gemi, Türkiye'nin LNG tedarik zincirine önemli bir katkı sağlayacak.

ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ SEVKİYAT

Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve LNG kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla yapılan bu sevkiyat, ülkenin enerji politikalarında önemli bir yer tutuyor. Cezayir, Türkiye'nin enerji tedarikinde önemli bir ortak olarak öne çıkarken, bu tür sevkiyatlar iki ülke arasındaki enerji iş birliğini daha da güçlendiriyor.