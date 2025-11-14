Cezayir'i saran orman yangınları 8 kente yayıldı! Vatandaşlar tahliye ediliyor

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada dün akşam itibarıyla ülke genelinde 22 yangının kaydedildiğini duyurdu.

Yangınların ülkenin doğu, orta ve batı kesimlerindeki 8 kentte çıktığı, en yoğun ve tehlikeli yangınların ise Tipaza dağlarında görüldüğü belirtildi.

Yerel basın ile aktivistlerin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Tipaza'ya bağlı Hicret en-Nus ilçesinde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine sakinlerin tahliye edildiği görüldü.

Cezayir'in En-Nehar televizyonu ise ulusal jandarma birimlerinin yangınlardan etkilenen yerleşim alanlarını tahliye ettiğini, sivil savunma ekiplerinin durumu kontrol altında tutmaya çalıştığını aktardı.