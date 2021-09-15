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  • ''Cezayir'in ilişkileri kesme konusundaki tutumu değişmedi ve değişmeyecek.''
Dünya

''Cezayir'in ilişkileri kesme konusundaki tutumu değişmedi ve değişmeyecek.''

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Mağrip ve Batı Sahra Temsilcisi Ammar Bilani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın ziyaretinde Riyad'ın Cezayir ile Fas arasındaki anlaşmazlığa aracılık etme konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 15:50
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Bilani, yaptığı basın açıklamasında, "Medyanın bahsettiği arabuluculuk konusu, öncelikle ziyaretin konu başlıkları arasında yer almadığı için gündeme getirilmedi." ifadelerini kullandı.

Temsilci Bilani, "Cezayir'in ilişkileri kesme konusundaki tutumu değişmedi ve değişmeyecek." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, dün Cezayir'e ziyaret gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüşmüş ve Kral Selman'ın mesajını iletmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, 1 saat süren ziyarette ikili ilişkiler ve iş birliğini arttırmanın yolları ile bölgesel istikrar konuları ele alınmıştı.

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