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Dünya

Charleroi Havalimanı'nda grev: 13 Şubat'taki uçuşlar iptal edildi

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, çalışanların grevi nedeniyle perşembe günü kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi.

AA11 Şubat 2025 Salı 17:17 - Güncelleme:
Charleroi Havalimanı'nda grev: 13 Şubat'taki uçuşlar iptal edildi
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Charleroi Havalimanı, 13 Şubat Perşembe günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan çok sayıda personelin de buna katılmasının beklendiğini açıkladı.

Grev ve Brüksel'de planlanan gösteri nedeniyle havalimanında operasyonların güvenli biçimde devam etmesini sağlamaya yetecek sayıda personel bulunmayacağına dikkatin çekildiği açıklamada, bu nedenle Charleroi Havalimanı'ndan gidiş yönlü bütün uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tarihte havalimanına sadece Şengen bölgesinden geliş yönlü uçuşların yapılacağı ifade edilerek, hava yolu firmalarının durumdan etkilenecek yolcularla iletişime geçeceği belirtildi.

Dün de Brüksel Havalimanı benzer bir karar almıştı.

Öte yandan, Belçika genelinde 13 Şubat'ta bütün işçi sendikalarının ortak çağrısıyla grev yapılacak ve büyük bir gösteri düzenlenecek.

Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikaları sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede her ayın 13'üncü gününde ortak protesto ve eylem yapılması planlanıyor.

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