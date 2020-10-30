İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3801
  • EURO
    9,7657
  • ALTIN
    506.259
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için açığa alındı.

AA30 Ekim 2020 Cuma 20:45 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 20:45
ABONE OL

 Belçika'da bir ilkokul öğretmeni Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir karikatürünü öğrencilere gösterdiği için görevden alındı.

Belçika basınındaki haberlere göre, başkent Brüksel'in Molenbeek bölgesindeki bir ilkokul öğretmeni 6. sınıf öğrencilerine tabletinden karikatürü gösterdi.

Çocukların derste olanları ailelerine anlatmaları üzerine bazı aileler okul yönetimine durumu aktardı. Olayın okulun bağlı olduğu Belediyeye iletilmesinin ardından öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, öğretmenin karikatürü gösterdiği için değil, 10 yaşındaki çocuklara açık saçık görsel gösterdiği için görevden alındığını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.