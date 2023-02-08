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Dünya

Charlie Hebdo'nun alçaklığına Atina'dan cevap: Hepimiz Türküz

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak “Hepimiz Türküz” ifadesine yer verdi. Yunan gazetesinin karikatürü tahrikleri ve provokasyonları ile tanınan Fransız Charlie Hebdo'nun aşağılık karikatürüne cevap niteliğindeydi.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Charlie Hebdo'nun alçaklığına Atina'dan cevap: Hepimiz Türküz
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Dün Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye'nin 10 ilini yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki binlerce insanın öldüğü on binlerce insanın da yaralandığı depremlerle alay etmişti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazmıştı.

Bugün Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini gazetesinde yayınlanan bir karikatür adeta Fransız dergisine cevap niteliğindeydi.

Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak " Hepimiz Türküz" yazdığı resmedildi.

Fransız dergisinin alçak karikatürüne Türkiye'den tepki: Nefretinizde boğulun

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