Dünya

Charlie Kirk cinayeti! Trump: Büyük ihtimalle onu gözaltına aldık

ABD Başkanı Donald Trump, destekçisi Charlie Kirk cinayetinin zanlısı olduğu düşünülen 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırganın idam cezasına çarptırılması gerektiğini belirten Trump, 'Çok büyük bir ihtimalle onu gözaltına aldık' dedi.

12 Eylül 2025 Cuma 16:36
Charlie Kirk cinayeti! Trump: Büyük ihtimalle onu gözaltına aldık
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalının Fox & Friends programına katıldı. Trump'a 10 Eylül'de bir üniversitede sağcı Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın yakalanmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda gelişme olup olmadığı soruldu.

"ARADIĞIMIZ KİŞİNİN O OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Trump, programa katılmadan 5 dakika önce saldırgan olduğu düşünülen 1 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisinin kendisine ulaştığını ifade etti. Trump, "Çok büyük bir ihtimalle onu gözaltına aldık. Aradığımız kişinin o olduğunu düşünüyoruz" dedi. Trump zanlının 28-29 yaşında olduğunu belirterek, "Ona çok yakın biri onu ihbar etti" dedi.

TRUMP'TAN İDAM TALEBİ

Kirk'ün katilinin idam cezası almasını umduğunu dile getiren Trump, "Kirk iyi insandı ve bunu hak etmedi" dedi. Charlie Kirk'e övgüde bulunan Trump, onun "bir evlat gibi" olduğunu belirtti. Trump, "TikTok konusunda bana yardım eden harika bir adamdı" diye konuştu. Cumhuriyetçilerin normalde genç seçmenleri asla kazanamadığını vurgulayan Trump, "Gençlerin Charlie'ye gittikleri gibi tek bir kişiye gittiklerini hiç görmedim" dedi. Trump, saldırı anının videosunu izlemek istemediğini, Kirk'ü bu şekilde hatırlamak istemediğini, videonun "korkunç" olduğunu duyduğunu söyledi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in Kirk cinayetine ilişkin ilerleyen dakikalarda basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

  • Charlie Kirk
  • trump
  • gözaltı

