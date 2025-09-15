İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2895
  • EURO
    48,6452
  • ALTIN
    4884.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Charlie Kirk cinayetinde kritik DNA bulgusu… Robinson için idam sehpası kuruluyor
Dünya

Charlie Kirk cinayetinde kritik DNA bulgusu… Robinson için idam sehpası kuruluyor

ABD'de Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. FBI Direktörü Kash Patel, cinayetle suçlanan 22 yaşındaki Tyler Robinson'ın DNA'sının olay yerinde bulunan silah ve eşyalarla eşleştiğini açıkladı. Utah yetkilileri, Robinson'a karşı idam istemiyle dava açmaya hazırlanıyor.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 21:29 - Güncelleme:
Charlie Kirk cinayetinde kritik DNA bulgusu… Robinson için idam sehpası kuruluyor
ABONE OL

Patel, Amerikan haber kanalı Fox News'e yaptığı açıklamada, Kirk cinayetinin şüphelisi Robinson'ın DNA'sıyla, cinayetin işlendiği silahın sarılı olduğu bir havlu ve tüfeğin ateşlendiği çatıda bulunan bir tornavidadaki bulguların aynı olduğunu belirtti.

Robinson'ın, silahlı saldırıdan önce Kirk'ü öldürme fırsatı bulduğuna dair paylaştığı bir mesajı tespit ettiklerini söyleyen Patel, sanığın bu fırsatı değerlendirme planını da nota eklediği bilgilerini paylaştı.

Patel, "Şüpheli, 'Charlie Kirk'ü alt etme fırsatım var ve bunu değerlendireceğim' yazan bir mesaj paylaşmış. Bu not, silahlı saldırıdan önce yazılmış." dedi.

Utah yetkilileri, ülkenin en büyük siyasi örgütlerinden biri olan Arizona merkezli Turning Point USA'nın kurucusu ve ABD Başkan Donald Trump'a çok yakın bir isim olan Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak Robinson'a karşı yarın idam istemiyle dava açmaya hazırlanıyor.

CHARLİE KIRK'ÜN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Charlie Kirk cinayeti! Trump: Büyük ihtimalle onu gözaltına aldık

FBI fotoğrafları paylaştı

Charlie Kirk, yüksek güçlü sürgülü tüfekle öldürülmüş

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.