İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0904
  • EURO
    51,1901
  • ALTIN
    7351.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk, Trump'ın kararıyla Hava Kuvvetleri Akademisi yönetim kuruluna atandı
Dünya

Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk, Trump'ın kararıyla Hava Kuvvetleri Akademisi yönetim kuruluna atandı

ABD'de 10 Eylül 2025'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk, Başkan Donald Trump'ın kararıyla ABD Hava Kuvvetleri Akademisi ile ilgili danışma kurulunda eşinin ölmeden önce yürüttüğü göreve getirildi.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk, Trump'ın kararıyla Hava Kuvvetleri Akademisi yönetim kuruluna atandı
ABONE OL

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi Ziyaretçi Kurulu'nun kadrosunda Charlie Kirk'ün ölümüyle boşalan koltuk dolduruldu.

Trump'ın kararıyla Erika Kirk, eşinin ölmeden önce kurulda yürüttüğü göreve atandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Erika Kirk'ün göreve ne zaman atandığı hakkında bilgi verilmezken, Trump'ın bu kararla "mükemmel tercih yaptığı" savunuldu.

Erika Kirk, eşinin öldürülmesinden bu yana aktivizm çabalarının bir kısmını üstlenmiş ve Trump yönetimiyle yakın bağlantılar kurmuştu.

16 üyeli danışma kurulu, Colorado eyaletindeki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi adlı askeri eğitim tesisi konusunda Savunma Bakanı'na rapor ve öneri sunuyor.

CHARLİE KİRK SUİKASTI

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson hakkında idam talep edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.