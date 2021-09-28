Che'nin infazından, ABD ajanlarına işkenceye... İşte CIA'in o kirli eli: Felix Ismael Rodriguez

star.com.tr 28 Eylül 2021 Salı 11:49 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 12:26

Rodriguez, Domuzlar Körfezi işgali ve Che Guevara'nın infazı da dahil olmak üzere 20. yüzyılın en tartışmalı paramiliter operasyonlarından bazılarının parçasıydı. Daha sonra, Vietnam'da gizli operasyon görevlerinde uçtu ve İran-Kontra silah satışlarını ayarlamak için o zamanki CIA direktörü George HW Bush ile yakın çalıştı.

Aynı zamanda DEA ajanı Hector Berrellez'e göre, Meksikalı bir kartelin bir DEA ajanını öldürmesini izledi. Berrellez, Rodriguez'in yalnızca DEA ajanı Enrique Kiki Camarena'nın sorgusunda bulunmadığını, ölümünden önceki 36 saatlik işkencenin bir bölümünü yönettiğini iddia ediyor.

Berrellez, Camarena'nın CIA'in Guadalajara Karteli ile yaptığı pis işleri öğrendiğini ileri sürüyor. Bu iddiaya göre CIA karteli uyuşturucu, silah ve Nikaragua'nın anti-komünist Kontralarını finanse etmek için kullandığına inanıyor. Rodriguez bu ilişkiyi korumak için hiçbir şeyden vazgeçmedi.

-DOMUZLAR KÖRFEZİ VE CHE GUEVARA

31 Mayıs 1941'de Sancti Spiritus'ta doğan Felix Ismael Rodriguez'in büyükbabası Alejandro Rodriguez Velasco, İspanya'ya karşı On Yıl Savaşı'nda Küba'nın bağımsızlığı için savaşmış ve savaştan sonra Havana'nın özgürce seçilen ilk belediye başkanı olmuştu.



En büyük kahramanı, Küba'nın kendisini İspanya'dan kurtarmasına yardım etmek için memleketi Dominik Cumhuriyeti'nden ayrılan bir subay olan Maximo Gomez'di. Rodriguez daha sonra CIA için yaptığı gizli çalışma sırasında 'Max Gomez' takma adını kullanacaktı.

Latin Amerika köklerine rağmen Rodriguez, Amerikan eğitim sisteminden geçmişti. Amcasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatılı Pennsylvania'daki Perkiomen Okulu'na gitme teklifini kabul etmişti.

Fidel Castro 1958'de iktidara geliyordu ve bir yıl içinde Küba'yı komünist kontrolüne geçirecekti. Rodriguez, Küba'yı işgal etmeye yardım etmesi için Dominik diktatörü Rafael Trujillo'nun Karayipler Anti-Komünist Birliği'ne katılmak üzere Küba'ya döndü.

Ancak, işler tahmin ettiği gibi gitmedi ve 1959'da Pennsylvania'ya döndü. Ardından Castro rejiminden kaçan ailesiyle birlikte olmak için Miami'ye taşındı.

Her şeye rağmen kendini tutamayacak ve Eylül 1960'da, paramiliter operasyonlara geri dönecek ve Guatemala'daki bir grup Kübalı sürgüne katılacaktı.

Tugay '2506' olarak biliniyorlardı ve onları Domuzlar Körfezi istilası için eğiten CIA tarafından destekleniyorlardı. Aylar içinde Küba'yı işgal etmeye hazırlanan Rodriguez ve küçük bir ekip, Şubat 1961'de adaya sızdı. Emirleri, yerel direniş savaşçılarının Castro'yu kesin olarak devirmek için yaklaşan bir istilaya hazırlanmalarına yardım etmekti.

Ama görev tam bir fiyaskoydu. Rodriguez, Miami'deki karısına dönmeden önce beş ay boyunca Venezüella'nın Havana büyükelçiliğinde sığınarak zar zor hayatta kaldı. Altı yıl boyunca eğitilen Rodriguez, 1967'de Bolivyalıları devrime teşvik eden ABD çıkarlarına yönelik büyüyen bir tehdit olan Che Guevara'nın yerini belirleme ve tutuklama emri aldığında, CIA için çalışmalarına yeniden başladı.

Rodriguez bir gerilla mahkumunu konuşturdu ve Bolivyalı yetkilileri 8 Ekim 1967'de Guevara'ya götürmeyi başardı. Adamlar ertesi gün bir araya geldi ve bu noktada yakalanan ve zincire vurulan devrimci, hayata, savaşa ve felsefeye dair bakış açısını Rodriguez'le paylaştı.

Ardından Guevara'nın son sözleri Rodriguez'e söyledi, "Mümkünse karıma tekrar evlenmesini söyle ve mutlu olmaya çalışsın." dedi.

-FELİX RODRİGUEZ VE CIA

Rodriguez Vietnam Savaşı için gönüllü oldu ve 1970 ile 1972 yılları arasında özel harekat operasyonlarında görev aldı. Kabul edilen "Max Gomez" kimliği altında sayısız helikopter görevi yaptı ve 1971'e kadar şaşırtıcı vahşetlerle uğraşan bir CIA projesi olan 'Phoenix Programı'nın üyelerini eğitti.

Araştırmacı gazeteci Tom O'Neill'e göre, Vietnam'da sadece öldürme değil işkencelerle bir vahşet yaşanıyordu.

Vietnam'dan en fazla madalyayla dönen Anthony Herbert, bunu şöyle tarif ediyor:

"Bütün aileleri yok eden ve bunu Viet Cong milisleri yapmış gibi göstermeye çalışan infaz ekiplerinin sorumluluğunu üstlenmemi istediler. Gerekçe, insanların diğer Viet Cong gerillalarının kendilerinin ailelerini öldürdüğünü görmesi ve bize bağlılık göstermesiydi."

İşkence ve yöntemler arasında, mahkumların kafataslarının cerrahi işlemlerle açılması, beyinlerine elektrotlar yerleştirilmesi ve birbirlerini öldürmeleri için şok verilmesi bulunuyordu.

Rodriguez'in bunlardan herhangi birinde bulunup bulunmadığı bilinmemekle birlikte, daha sonra 1972'ye kadar George HW Bush'un CIA'deki baş yardımcısı olacak olan Phoenix Programının başkanı Ted Shackley'e doğrudan rapor verdi.

KARTELİN İŞİNE TAŞ KOYAN DEA AJANININ İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLMESİNDE PARMAĞI VAR

Nihayetinde, Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'ı terk etti ve operasyonlar 1975'te tamamen sona erdi. Rodriguez ertesi yıl CIA'den emekli olduğunu iddia ederken, 1980'lerin ortalarında İran-Kontra meselesi sırasında ortaya çıkan ilginç iddialar, ismini yeniden gündeme getirdi.

Uyuşturucu kaçakçısı Oliver North, ondan yardım istemişti.

Rodriguez, Kuzey'in ülkenin Castro destekli hükümetini devirmek için Nikaragua'daki Kontralara silah ve teçhizat ikmali yapmasına yardım etmeyi kabul etti. Reagan yönetiminin İran'a yasadışı silah satışıyla finanse edilen CIA operasyonu binlerce insanın ölümüne neden oldu.

Rodriguez nihayetinde 1987 İran-Kontra duruşmalarında ifade verdi. Yasadışı olaya karıştığı için pişman gibi görünse de, yine de bu olayın kanlı sonuçlarına katkıda bulunmuştur.

Son zamanlardaki iddialara inanılacak olursa, Felix Rodriguez'in 1985'teki faaliyetleri de aynı derecede acımasızdı.

Bu, Enrique "Kiki" Camarena'nın Guadalajara Karteli tarafından kaçırıldığı, işkence gördüğü ve öldürüldüğü yıldı. Gizli görevdeki DEA ajanı, Miguel Angel Felix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo ve Rafael Caro Quintero'nun işlerine tehlikeli bir şekilde ifşa edebilecek bilgilere sahipti.

Camarena, geniş marihuana plantasyonları Rancho Bufalo'yu bulmuştu ve sonraki yıkım kartele milyarlarca dolara mal oldu. Yerel polis ve politikacılardan Meksika Devlet Başkanı Miguel de la Madrid'e kadar herkes maaşını kartellerden alırken, 7 Şubat 1985'te Camarena'yı ele geçirmek çocuk oyuncağıydı.

36 saat boyunca işkence gören ve doktor Humberto Alvarez Machain tarafından hayatta tutukan Camarena, sonunda komaya girdi ve işkenceyle öldürüldü. Berrellez'e ve The Last Narc belgeselindeki iddialarına göre, Felix Rodriguez, DEA ajanına işkence yapılmasına yardım etti.

El Paso İstihbarat Merkezi'nin eski müdürü Phil Jordan olayı şöyle anlatıyor:

"CIA, 'Kiki' Camarena'nın kaçırılmasını ve işkence edilmesini emretti ve onu öldürdüklerinde, Meksika'da uyuşturucu kaçakçılığıyla yaptıkları tüm yasadışı şeyleri örtbas etmek için bizi inandırdılar"

Bu iddia, Jalisco Eyalet Polis memurları Jorge Godoy, Rene Lopez ve kartel krallarının üç eski koruması olan Ramon Lira tarafından doğrulandı. Sonunda Berrellez için muhbirler haline gelen isimler, anti-komünist Kübalı CIA ajanının, Camarena'nın ölümcül işkencesinin bir kısmını gerçekleştirmesini doğruluyor.

Berrellez, "Bu soruşturma sırasında, DFS'ye (Meksika Federal Güvenlik Müdürlüğü) sızmış olan bir ABD istihbarat teşkilatının bazı üyelerinin de, Camarena'nın kaçırılmasına katıldığını bulduk. İki tanık Felix Ismael Rodriguez'i teşhis etti." dedi.

Rodriguez 1985'te Meksika'da olduğunu kesin olarak inkar ederken, eski CIA pilotu Terry Reed 1996 yılındaki anılarında o yılın Ağustos ayında Veracruz'da Küba-CIA oluşumlarıyla bir araya geldiğini kaydetmişti. Ayrıca Rodriguez'in istihbarat teşkilatı tarafından özellikle Guadalajara'da silah işlerini işletmek için işe alındığını belirtmişti.

MIAMI'DE HAYATINI YAŞAMAYA DEVAM ETTİ

Ancak bu suçlamalara rağmen, Felix Rodriguez ailesiyle Miami'de güzel ve sakin bir hayat yaşamaya devam ediyor. 2004'ten bu yana, Domuzlar Körfezi Çıkarması'ndan kurtulanlar için kurulan gaziler derneğinin başkanı olarak görev yaptı ve hatta Miami'de Domuzlar Körfezi Kütüphanesini açtı.

CIA için yaptığı eylemlerin gerçek boyutu gizemle kalsa da, Florida çevresindeki üniversitelerde ve liselerde Latin Amerika'daki komünizmin tehlikeleri hakkında konuşmaya ve konferanslar vermeye devam ediyor.

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