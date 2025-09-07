İSTANBUL 27°C / 19°C
7 Eylül 2025 Pazar
Dünya

Chicago krizi derinleşiyor! Trump: Savaş değil, sağduyu

ABD Başkanı Donald Trump, Illinois eyaletinin en büyük kenti Chicago'nun güvenliğini sağlamak için Ulusal Muhafız Birliklerinin konuşlandırılmasının bir 'savaş değil, sağduyu' olduğunu söyledi.

AA7 Eylül 2025 Pazar 21:10 - Güncelleme:
Chicago krizi derinleşiyor! Trump: Savaş değil, sağduyu
ABONE OL

Trump, Beyaz Saray'dan New York'a hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"BU SAVAŞ DEĞİL, SAĞDUYU"

Chicago'nun güvenliği için kente asker göndermeye hazırlanan Trump, bu konudaki bir soru üzerine, "Savaşa gitmiyoruz. Şehirlerimizi temizleyeceğiz. Her hafta sonu beş kişiyi öldürmesinler diye temizleyeceğiz. Bu savaş değil, sağduyu." ifadelerine yer verdi.

Trump, "Geçen hafta sonu Chicago'da kaç kişi öldürüldü biliyor musunuz? Sekiz. Bir hafta önce Chicago'da kaç kişi öldürüldü biliyor musunuz? Yedi. Kaç kişi yaralandı biliyor musunuz? 74 kişi yaralandı. Bundan daha kötüsü var mı sizce? Sanmıyorum." dedi.

TRUMP'TAN RUSYA'YA "HAZIR MISINIZ?"

Öte yandan ABD Başkanı, Ukrayna konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda ikinci aşamaya geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump, "Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır mısınız?" sorusuna, "Evet öyleyim." diye cevap verdi.

Ayrıca Trump, Venezuela'daki kartellere yönelik bir saldırı düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunun yakında netlik kazanacağını belirtti.

