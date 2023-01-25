Chris Hipkins yemin etti

Yeni Zelanda'da Başbakanlık görevini bırakan Jacinda Ardern'in yerine 22 Ocak'ta Chris Hipkins seçilmişti. Aynı zamanda İşçi Partisi'nin liderliğine de seçilen Hipkins yemin etti. Başkent Wellington'da yemin töreninde yardımcısı Carmel Sepuloni ile birlikte yemin eden Hipkins, ülkenin 41. Başbakanı olarak göreve başladı. Yemin töreninin ardından önce kabinesiyle ardından da basın mensupları ile bir araya gelen Yeni Zelanda Başbakanı, "Yeni Zelandalılar önümüzdeki haftalarda yaşam maliyetleri konusunun çalışma programımızın tam ortasında yer aldığını görecekler. Hükümet olarak karşı karşıya kaldığımız önceliğimiz bu ve bunun somut kanıtlarını da görecekler" dedi.

EKİM'E KADAR GÖREVDE KALACAK

Hipkins, 14 Ekim'de yapılacak genel seçimlere kadar Başbakanlık görevini üstlenecek. Hipkins, Temmuz 2020'de Sağlık Bakanı olarak göreve gelmiş, daha sonra Covid-19 salgını nedeniyle ise Covid-19 ile Mücadele Bakanı olarak atanmıştı. Hipkins, Covid-19'a karşı verdiği mücadeleler ile tanınıyor.

EN GENÇ KADIN BAŞBAKAN OLARAK ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ardern, 7 Şubat'a kadar görevi bırakmış olacak. Ardern, 2017 yılında 37 yaşında Başbakan olarak seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu. Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken anne olan ikinci Başbakan olmuştu.

TEK ADAY OLMUŞTU

Jacinda Ardern'in 19 Ocak'ta İşçi Partisi liderliğini ve Başbakanlık görevini bırakacağını açıklamıştı. İktidardaki İşçi Partisi milletvekilleri, ülkenin yeni Başbakanını ve parti liderini seçmek için oylama gerçekleştirmişti. Tek aday olarak çıkan 44 yaşındaki Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins ülkenin yeni Başbakanı ve İşçi Partisi lideri olarak seçilmişti.