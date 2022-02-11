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Dünya

CIA ABD anayasasını böyle çiğnemiş! Belgeler ortaya çıktı

Amerikan senatörler, deniz aşırı bilgi toplamakla görevli olan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), 1950'li yıllardan bu yana Amerikalılar hakkında da bilgi topladığını ortaya çıkardı. ABD anayasasına aykırı hareket eden CIA'in bu faaliyetleri, 1975 yılında yayınlanan Kilise Komitesi nihai raporunda da yer alıyor.

star.com.tr11 Şubat 2022 Cuma 17:24 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 17:24
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Demokrat senatörler Ron Wyden ve Martin Heinrich'in iddiasına göre, CIA gizlice ve yasadışı bir şekilde, Amerikalılar hakkında veri topluyor ve bunları hükümet veya kongrenin gözetimi olmaksızın gizli bir depoda saklıyor.

Demokrat senatörler geçtiğimiz gün, CIA Direktörü William Burns ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'e 13 Nisan 2021 tarihinde gönderilen bir mektubu yayımladı.

Mektupta, Gizlilik ve Sivil Özgürlükler Gözetim Kurulu (PCLOB) tarafından CIA'nın "Derin Dalış I" ve "Derin Dalış II" olarak adlandırılan "terörle mücadele" ile ilgili veri toplama programları hakkındaki bir incelemenin, gizliliğinin kaldırılmasını talep ettiği ifade ediliyor.

Kişisel verilerin gizlice toplanmasına ve "ulusal güvenlik" çıkarları doğrultusunda CIA ile paylaşılmasına izin veren bir Reagan dönemi güvenlik yönergesi olan "Derin Dalış" programları, Amerikalıların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

CIA'i şeffaflığa davet eden senatörler yayınladıkları basın açıklamasında, "Amerikalıların bilgilerinin ele alınmasıyla ilgili sorunları vurgulayan 'PCLOB Personelinden Tavsiyeler'in yayınlanmasını takdir etmekle birlikte, mektubumuz ayrıca halkın bu bilgilerin toplanması hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı hak ediyor. DNI ve CIA Direktörü bu süreci başlattı. Amerikan halkının hak ettiği şeffaflığı elde etmeleri için onları teşvik etmeye devam etme niyetindeyiz." dedi.

star.com.tr

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