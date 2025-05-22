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Dünya

CIA binası yakınındaki şüpheli kadına ateş açıldı

ABD'nin Virginia eyaletindeki Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasının ana girişine yakın yerde bulunan kadın şüphelinin güvenlik görevlilerince vurularak yaralandığı bildirildi.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
CIA binası yakınındaki şüpheli kadına ateş açıldı
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Amerikan medyasına açıklama yapan ve ismi açıklanmayan bir CIA yetkilisi, yerel saatle 04.00 sıralarında Langley'deki CIA merkezindeki bir girişe arabasıyla geldikten sonra durmayan şüpheli bir kadının CIA güvenliği tarafından vurulduğunu belirtti.

Yetkili, "güvenlik olayı" nedeniyle kolluk kuvvetlerince vurulan şüphelinin yaralandığını aktardı.

Kolluk kuvvetleri tarafından vücudunun üst kısmından ölümcül olmayan bir kurşun yarası aldığı kaydedilen kadının tıbbi bir tesise götürüldüğü ifade edildi.

Yetkili, CIA'deki olayın gece saatlerinde Washington'da iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının vurularak öldürülmesi olayıyla herhangi bir bağlantısının olduğuna yönelik kanıtın bulunmadığını bildirdi.

CIA'in X hesabından yapılan açıklamada, Langley'deki ana binanın girişinin bugün kullanıma kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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