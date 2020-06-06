CIA bu manzarayı tanıyor... Karıştırdığı ülkeler gibi

star.com.tr 06 Haziran 2020 Cumartesi 11:44 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 11:45

Washington Post Çarşamba günü yayımladığı bir yazıda, CIA yetkililerinin ABD'deki sokak olaylarını, şimdiye kadar diğer ülkelerden rapor ettikleri olaylarla benzerlik gösterdiği belirtildi.



Çin merkezli haber portalı Global Times'a göre, CIA yetkililerin raporladığını belirttiği diğer ülkelerdeki kargaşa, ABD müdahalesinden kaynaklandı. ABD yine kendi ayağına sıktı.

Global Times'taki yazıda, ABD'deki kaosun, ABD siyasi sisteminin toplumsal istikrarsızlığa karşı dirençli olmadığını gösterdiği belirtildi. Floyd öldürülmesiyle başlayan protestolar, Arap Baharı'na ve 'Renkli Devrimler'e benzetiliyor.

ABD'NİN DİĞER ÜLKERİN KARIŞMASINDA PARMAĞI VAR

ABD hükümeti, bazı Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinde 1980'lerden itibaren 'sözde daha fazla özgürlük' iddiasıyla, şiddetli sokak olaylarını ve darbeleri destekledi. Washington, jeopolitik çıkarları doğrultusunda, birçok ülke veya o ülkenin çevresinde istikrarsız bir ortam oluşturdu.

ABD hükümeti demokrasiyi, özgürlüğü ve insan haklarını korumanın gizliliği altında, rakipleri yıkmayı ve uluslararası çevreyi ABD stratejik çıkarları lehine şekillendirmeyi amaçladı.

Genellikle CIA tarafından yürütülen yıkım planları, birçok ülkede uzun bir süre kaotik bir durumla mücadele etmeye, ekonomik veya siyasi olarak zayıflattı.

DİĞER ÜLKELERDEKİ KAOS GERİ TEPTİ

ABD'de yaşananlarla ilgili yapılan birçok yayında, ABD'nin diğer ülkelerde körüklediği kaos sonunda kendisine sıçradı.

Şiddet içeren protestolarla karşı karşıya kalan Amerikan siyasi elitleri, artık yayılan kaosun nasıl sona erdirileceğini, polisin zorlanıp zorlanmayacağını ve durumu kontrol altına almak için birliklerin konuşlandırılıp konuşulmayacağını tartışıyorlar.

Washington öfkeli kitlelerle başa çıkmaya çalışırken, düzeni ve istikrarı korumanın önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Global Times'tan Li Qing Qing Washington'un, diğer ülkelerde manipülasyonla kışkırtmama konusunda, diğer ülkelerin içişlerine karışma konusunda bir ders alması gerektiğini söylüyor.

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