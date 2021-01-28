CIA eski ajanlarını uyardı: Çok fazla konuşmayın

28 Ocak 2021 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:03

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), kurum içinde yaşanan istihbarat skandallarının ardından eski çalışanlarına e-posta göndererek 'yabancı hükümetlere çalışmamaları konusunda' uyardığı belirtildi.

New York Times'ın sızdırılan belgelere dayanarak hazırladığı haberinde, teşkilatın kontrespiyonaj (karşı-istihbarat) direktör yardımcısı Sheetal T. Patel'in söz konusu uyarı e-postasını aylar önce hazırladığı ancak 25 ocakta gönderdiği iddia edildi.

Gazeteye göre teşkilat, normal şartlarda çeşitli etkinlikler veya brifingler için eski çalışanlarına kişisel bildirimlerde bulunabiliyor, ancak ortaya çıkan son uyarı pandemi koşulları nedeniyle e-posta olarak gönderildi.

Patel'in gönderdiği uyarı metninde başka bir ülkenin hükümeti için çalışmanın CIA'in misyonuna karşı gelmek ve 'ABD düşmanlarına fayda sağlamak' şeklinde değerlendirileceği belirtildi ve "Gizli bilgilerin istenmeyen şekilde ifşa edilmesi veya düşmanlarımız tarafından gizli bilgilerin doğrulanması riski, yerleşik ABD hükümet kuruluşları haricinde yapılan her ifşada artar" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Gönderilen e-postada ayrıaca, yabancı hükümetlerin 'istihbarat faaliyetlerini geliştirmek maksadıyla' doğrudan ya da dolaylı olarak eski istihbarat yetkililerini işe almak gibi 'zararlı bir eğilim içerisinde bulunduklarının' tespit edildiği ifade ediliyor.

'ÇOK FAZLA KONUŞMAYIN'

Sputnik'in NYT'den aktardığı habere göre ayrıca, eski teşkilat çalışanlarına basında, çeşitli podcast'lerde veya sosyal medyada 'çok fazla konuşmamaları' yönünde de uyarı yapıldı.

Öte yandan, CIA'nın tarihinde çok sayıda ifşa skandalı bulunuyor. Bunlardan en sonuncusu, 2018'de 'Çin adına casusluk yaptığı' iddia edilerek suçlu bulunan Kevin Mallory olayıydı. Mallory'nin çeşitli gizli belgeleri yaklaşık 25 bin dolar karşılığında Çin'e sattığı iddia edilmişti. Ancak 62 yaşındaki Mallory, böyle bir şey yapmadığı ve 'aslında Çin ajanlarını teslim etmeye çalıştığını' söylese de mayıs 2019'da sona eren yargılamanın ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.