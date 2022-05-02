CIA-FETÖ işbirliği sunar! Bu kareye ABD içinden tepki

ABD'nin en saygın politika analizcilerinden olan Profesör Michael Doran, CIA Direktörü William Burns'a FETÖ'cü basketbol oyuncusu Enes Kanter ile ilgili tepki gösterdi.

ABD'nin en saygın politika analizcilerinden olan Profesör Michael Doran, FETÖ'cü basketbol oyuncusu Enes Kanter'in, CIA Direktörü William Burns ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Doran paylaşımında, "Pek çok Türk 2016 yılında Gülen hareketinin başlattığı darbe girişiminin CIA destekli olduğuna inanıyor. CIA Direktörü'nün Amerika'nın en önde gelen Gülencisi ile birlikte fotoğraf çektirmesi en hafif tabiriyle hiç de akıllıca değil" ifadesine yer vererek Türk kamuoyunu uyardı.