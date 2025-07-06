''CIA'' kimlik kartı taşıyan ABD'liye gözaltı! Üzerinde 6 silah ve birçok mühimmat bulundu

Meksika Eyalet Güvenlik Sekreterliği, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ismi açıklanmayan ABD vatandaşının "kamu düzenini bozmak ve yalnızca ordu tarafından kullanılmasına izin verilen silahları bulundurmak" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin üzerinde 6 ateşli silah, şarjörler, gerçek mühimmat ve taktik ekipman ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şüphelinin üzerinde "CIA" yazılı bir kimlik kartı bulunduğu aktarıldı.

X'teki paylaşıma eklenen fotoğraflarda, tüfekler, tabancalar, taktik yelekler, kasklar, çakılar ve çeşitli mühimmat yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Fox News'e yapılan açıklamada da gözaltına ilişkin bilgi sahibi olunduğu ifade edildi.

Meksikalı yetkililer, şüphelinin kimliği, ülkeye geliş amacı veya CIA ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığı hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.