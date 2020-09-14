DHA 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:10 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:10

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yayınladığı raporda, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ‘intikam’ olarak ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemeyi planladığını iddia etti.

ABD'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. CIA, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ‘intikam’ olarak ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemeyi planladığını iddia etti. İddia edilen "suikast planının" ABD istihbaratı ve hükümet yetkilileri tarafından değerlenirildiği ve 66 yaşındaki Büyükelçi Lana Marks’a yönelik tehditlerin daha somut hale dönüştüğü an, suikast girişiminin başarılı bir şekilde engellendiği kaydedildi.

"TRUMP'TAN BİR SALDIRI PLANI DAHA"

Öte yandan ABD istihbaratına yakın medya kuruluşları ise, ABD'de yaklaşan 3 Kasım Başkanlık seçimleri öncesi, Donald Trump'ın güç gösterisi için yeni bir saldırı girişiminde bulunabileceğini de iddia etti.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. 3 Ocak 2020 tarihinde Başkan Trump'ın bizzat talimatıyla suikaste uğrayan Kasım Süleymani, doğrudan dini lider Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı görevini üstleniyordu.