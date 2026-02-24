İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8497
  • EURO
    51,6848
  • ALTIN
    7287.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • CIA'den İran halkına çağrı: Yardımınıza hazırız
Dünya

CIA'den İran halkına çağrı: Yardımınıza hazırız

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD-İran geriliminin tırmandığı dönemde İran halkına 'Yardımınıza hazırız' mesajı paylaştı.

AA24 Şubat 2026 Salı 22:54 - Güncelleme:
CIA'den İran halkına çağrı: Yardımınıza hazırız
ABONE OL

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı, X platformundaki Farsça hesabından yaptığı paylaşımda, İran halkına çağrıda bulunarak kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.

CIA, açıklamasında, "Merhaba. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için öneriler aşağıda sunulmuştur. Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için en önemli önceliktir. Kendinizi korumak için kişisel durumunuza göre gerekli güvenlik önlemlerini alınız." ifadelerini kullandı.

2 DAKİKALIK BİR VİDEOYA YER VERİLDİ

Paylaşımın devamında, güvenlikle ilgili herhangi bir durumda İranlıların CIA birimlerine nasıl ulaşacağına yönelik teknik anlatımın yer aldığı 2 dakikalık bir videoya yer verildi.

Videoda, İranlıların nasıl iletişime geçebileceğine dair ayrıntılı talimatlar paylaşılırken, iş bilgisayarları ve ofis telefonlarından kaçınarak sanal özel ağlar veya Tor ağlarının kullanılması önerildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.