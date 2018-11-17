CIA'in Kaşıkçı cinayetinin ardında Veliaht Prens'i bulduğu iddia edildi

CIA'in, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edildi.

Washington Post'un haberine göre, Prens Muhammed'in ABD Büyükelçisi olan kardeşi Prens Halid, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda tuzağa düşürülmesine yardım etti.

Prens Halid'in Cemal Kaşıkçı'yla telefon konuşmasını inceleyen CIA, Veliaht Prens Muhammed'in talimatıyla Kaşıkçı'yı arayan Prens Halid'in, "güvenlik garantisi" vererek evlilik evraklarını İstanbul'dan alabileceğini söylediği bilgisine ulaştı.

Türkiye'nin CIA Direktörü Gina Haspel'e cinayete dair bir ses kaydı dinlettiği ve bu ses kaydında Suudi infaz timinde yer alan Mutreb'in, Veliaht Prens bin Selman'ın danışmanı Kahtani'yi arayarak operasyonun tamamlandığını söylediği bildirildi.