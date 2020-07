CIA'in gizli 'X-Dosyaları' ortaya çıktı! UFO'lardan psişik gence paranormal olaylar...

star.com.tr 18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:57 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 18:10

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın X-Dosyaları olarak bilinen belgeleri ortaya çıktı. Dosyada, İskoçya üzerinde uçan dairelerden, psişik gençlere kadar belgelenen birçok paranormal olay yer alıyor.

En tuhaf belgelerden bazıları, Savunma İstihbarat Ajansı Şirketi SRI International tarafından 1978'de Maryland, Fort Meade'de kurulan gizli bir ABD Ordusu birimi olan 'Stargate' programı ile ilgili.



Belgelerdeki askeri istihbarat uygulamaları, George Clooney ve Ewan McGregor'un oynadığı 2009 yapımı The Men Who Stare at Goats adlı filme ilham veren türden.

X DOSYLAR VE İSKOÇYA ÜZERİNDE UÇAN DAİRE

Dosyada ayrıca, emekli silahlı hizmetler komutanlarının da adı geçtiği Hava Olayları Araştırma Grubu Ulusal Araştırma Komitesi tarafından 1964 tarihli 186 sayfalık bir belge de yer alıyor. Belge, 4 Nisan 1957'de Wigtownshire'da gizemli bir örneği de dahil, dünya üzerindeki UFO olaylarını listeliyor. Belgede, 'Radarlar 60.000 - 14.000ft arasında tespit ettiği daire şeklinde cisim.' gibi atıflarla, UFO'lar işaret ediliyor.

Belgede, İskoçya'daki hava filosunun komutanı WP Whitworth'un, 'Bu kesinlikle tuhaf bir yaratık değil. Bir maddeden kusursuz yapılmış bir nesne.' ifadeleri de yer alıyor.

Dosyada, uzaylılarla iletişim kurma girişimlerinin artırılması ve dünya dışı varlıklarla insanların nasıl etkileşime gireceğini yönetmek için yasalar öneriliyor.

Belgelerdeki benzer ifadelere dayanılarak, Hava Olayları Ulusal Araştırmalar Komitesi'nin UFO'ların gerçekten var olduğunu kabul ettiği belirtiliyor.

CIA, 1983-84'te 17 yaşındaki metal bükücüyü ortaya çıkaran önde gelen Edinburgh Üniversitesi parapsikologlarından Deborah Delanoy'un çalışmalarına da ilgi göstermiş.

Gencin dört yaşından itibaren, çoğunlukla metal çatal bıçak takımı bükmeye başladığını ve o zamandan beri bunu yaptığı iddia edilmiş ancak, yedi buçuk aylık laboratuvar testlerinden sonra, araştırmacılar bir sahtekarlıktan şüphelenmişler.

Daha sonra bu gencin psişik olmadığını itiraf ettiği belirtilse de, onları kandırıp kandırmadığı kesin bir şekilde belirtilmiyor.

SALDIRILAR DA BELGELERDE

Dosyadaki diğer belgeler daha çok terörizm, saldırı gibi olaylardan bahsediyor. 1982'den başlayarak neredeyse bir yıl boyunca Edinburgh ve Glasgow'daki devlet dairelerinin hedeflendiği saldırılardan söz ediliyor. Saldırların, İskoç Ulusal Kurtuluş Ordusu (SNLA) tarafından yapıldığı belirtiliyor.

5 Eylül 1981'den itibaren 'önemli uluslararası terör olayları' ile ilgili üç ayda bir yayınlanan bir rapor da, ABD'nin Edinburgh'daki konsolosluğuna bir saldırı düzenlediğini belgelenmiş. Belgede, 'Konsolosluğunun zemin katlarına, üç molotof kokteyli fırlatıldı.' ifadeleri yer alıyor.

star.com.tr