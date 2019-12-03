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CIA'in numaraları ortaya çıktı! Bakın nasıl haberleşiyorlar?

CIA’in eski casusu Amaryllis Fox, yayımladığı anılarında, teşkilatın bazı numaralarını açık etti. Üstleriyle Starbucks hediye kartları kullanarak nasıl haberleştiklerini aktaran Fox, restoranların casusluğun neden ayrılmaz parçası olduğunu da anlattı.

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Fox’un aktardığına göre, CIA eğitmeni, her öğrencisine bir Starbucks hediye kartı veriyor ve “Beni görmeye ihtiyaç duyarsan bir kahve al” diyor. Ardından her gün bir internet kafeye gidip kart numaralarını kontrol ediyor ve birinin bakiyesi bitmişse görüşmesi olduğunu anlıyor. Genel manada restoranların casusluğun ayrılmaz parçası olduğunu da anlatan eski CIA mensubu, bir sonraki saldırıyı öngörme ya da önlemeye yardımcı olacak şekilde hükümetler ya da terör gruplarına erişimi olan kaynaklarla restoranlarda görüşmeyi tercih ettiklerini aktardı.
 
 

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