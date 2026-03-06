ABD merkezli Axios haber sitesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları sürerken dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Habere göre, Mossad ve CIA tarafından desteklenen çeşitli Kürt gruplara mensup silahlı unsurların İran'ın kuzeybatısında rejime karşı kara saldırısı hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

BEŞ GRUBA DESTEK

İsmi açıklanmayan ABD ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Irak'ta konuşlu beş muhalif Kürt grubunun İran yönetimine karşı savaşmak amacıyla bir koalisyon kurduğu ve son haftalarda yüzlerce silahlı militanın Irak sınırından İran tarafına geçtiği iddia edildi. Axios'un aktardığı bilgilere göre, ABD ve İsrail'in hedefinin İran içinde belirli bir bölgeyi ele geçirerek rejime meydan okumak ve daha geniş çaplı bir iç isyanı tetiklemek olduğu öne sürüldü.

HEDEF İÇ İSYAN ÇIKARMA

ABD'li bir yetkili, planın İran'ın iç güvenlik dengesini sarsmayı amaçladığını savunurken İsrailli bir yetkili ise "Savaş ABD ve İsrail ordularının saldırılarıyla başladı ancak İsrail istihbaratı Mossad ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından başka adımlar da atılacak" ifadelerini kullandı.

FİKİR NETANYAHU'DAN

Haberde ayrıca Kürt grupları İran'a karşı destekleme fikrinin ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad tarafından gündeme getirildiği, CIA ise daha sonraki aşamada plana dahil olduğu iddia edildi. İsrailli yetkililerin bazı Kürt gruplara askeri desteğin yanı sıra, olası bir rejim değişikliği sonrası İran'da Kürt özerk bölgesi kurulmasına siyasi destek sözü verdiği de ileri sürüldü.

KOLAY HEDEF OLABİLİR

Ancak bazı ABD'li yetkililer planın risklerine de dikkat çekiyor. Axios'a konuşan bir kaynak, İran'daki Kürt grupların askeri kapasitesinin sınırlı olduğunu belirterek "Bu güçler yeterli askeri güce sahip değil ve sonunda kolay hedef haline gelebilirler" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN PJAK'A DESTEK AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'ın yeni liderinin seçilmesi sürecinde rol oynamasını istediğini, Hamaney'in oğlu Mücteba'nın bu görev için tercih olmadığını söyledi. Trump, terör örgütü PKK'nın İran uzantısı PJAK'ı rejime karşı saldırı başlatmaları için teşvik etti, "Bunu yapmak istemelerinin harika olduğunu düşünüyorum, tamamen desteklerim" dedi.

"ÇATIŞMANIN BİR PARÇASI OLMAMALIYIZ"

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, "Bölgemiz şu anda oldukça karmaşık ve hassas bir süreçten geçiyor. Bölgedeki tüm sorunların ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. Bölgeyi savaş ve felaketlerden korumak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" dedi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise, "IKBY her zaman barış ve güvenliğin ana unsuru olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın hayatına ve güvenliğine zarar verecek hiçbir çatışmanın veya askeri tırmanışın parçası olmayacağız" ifadelerini kullandı.

AYRILIKÇILARA FÜZELİ SALDIRI

Gerilimin tırmandığı süreçte İran Devrim Muhafızları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan bazı muhalif Kürt grupların üslerini hedef aldığını duyurdu. İran'a bağlı Hatemul Enbiya Karargahı, söz konusu hedeflerin üç füze ile vurulduğunu açıkladı.

ARAKÇİ'DEN TALABANİ'YE UYARI!

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, KYB Başkanı Bafel Talabani ile yaptığı görüşmede, sınırdaki bazı terör gruplarının Tahran yönetimine karşı hareketliliği konusunda uyarıda bulundu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani de, "Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" uyarısında bulundu.

IKBY'DEN İRAN'A GEÇİŞ İDDİASINA YALANLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırından İran topraklarına hiçbir unsurun girmediğini bildirdi. Mesrur Barzani'nin Ofis Müdür Yardımcısı Aziz Ahmed de, "Irak Kürtlerinden hiçbiri sınırı geçmedi. Bu tamamen yanlış" dedi. Ancak yerel kaynaklar Irak-İran sınırındaki hareketliliğin arttığını öne sürdü. İsrail'in i24 News kanalına konuşan Irak'ta konuşlu 5 terör grubunun oluşturduğu CPFIK mensubu, söz konusu terör gruplarının İran'a karşı karadan saldırılarının 2 Mart gece yarısından itibaren başladığını iddia etti.

ABD ASKERLERİ, IRAK ÇÖLÜNE İNDİRME YAPTI

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşta Irak'ın batı ve güneyindeki çöl bölgelerinde ilginç bir hareketlilik yaşandı. Rudaw'da yer alan habere göre ABD ordusuna bağlı özel birlikler 5-7 helikopterle Kerbela'nın Nukayb nahiyesine 40 kilometre mesafedeki Sinina bölgesine ve Suudi Arabistan sınırındaki Rusta ilçesindeki Calabat bölgesine indirildi. ABD askerlerinin konuşlandığı alana yaklaşan Irak Sınır Muhafızlarına ateş açıldı. Çatışmada 1 Irak askeri öldü, 2'si yaralandı.