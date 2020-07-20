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Dünya

Cibran Basil'e sert tepki: Kesinlikle reddediyoruz

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı ve Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cibran Basil'in Filistinli mültecilere ilişkin yaptığı açıklamalar, Lübnan'daki Filistinli gruplar tarafından kınandı. Açıklamada, Filistin topraklarını işgal eden İsrail ile Filistinlileri eşitlemeyi kesinlikle reddedildiği belirtildi.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 07:53 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 07:53
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Lübnan'daki Filistin Güçleri Koalisyonu adlı birlik, yaptığı yazılı açıklamada, nefret, çekememezlik ve ırkçılık kokusu yayılan tüm kışkırtıcı medya kampanyalarına karşı durulması çağrısı yaptı.

Açıklamada, Filistin topraklarını işgal eden İsrail ile Filistinlileri eşitlemeyi kesinlikle reddedildiği belirtildi.

Lübnan'daki koalisyon, Filistinli mültecilerin göç etmiş oldukları topraklarına dönme ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma düşüncesine bağlı olduklarını vurguladı.

Basil, dün Maruni Patriği Mar Beşara el-Rai ile yaptığı görüşmenin ardından, Lübnan'daki Filistin varlığının ülkede tarafsızlık ilkesini gerçekleştirmeye engel olduğuna işaret ederek Filistinli mültecilerin de aralarında bulunduğu dış unsurların çıkarılmasıyla başarılı olmasının mümkün olacağını söylemişti.

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