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Dünya

Cibuti açıklarında göçmen faciası: En az 45 ölü, 111 kayıp

Kuzeydoğu Afrika'da Umman Denizi'ne bağlı Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında bulunan Cibuti'de iki göçmen botun battı. Faciada en az 45 kişinin hayatını kaybettiği, yüzü aşkın kişinin de kaybolduğu belirtildi.

DHA2 Ekim 2024 Çarşamba 14:29 - Güncelleme:
Cibuti açıklarında göçmen faciası: En az 45 ölü, 111 kayıp
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Cibuti açıklarında, Yemen'den hareket eden göçmenleri taşıyan iki bot batarak gözden kayboldu. Olayda en az 45 kişi hayatını kaybederken, kayıp 111 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Hayatta kalanlardan alınan bilgiye göre, ilk teknede 100 göçmen, ikincisinde ise Yemen'den Cibuti'ye gelen 210 göçmen bulunuyordu. Göçmenler, Yemenli tekne operatörleri tarafından açık denize inmeye ve yüzmeye zorlandı. Bir kadın boğuldu ancak 4 aylık bebeği ilk teknedeki diğer 98 kişiyle hayatta kaldı.

IOM'DAN AÇIKLAMA

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, her iki botun da 310 göçmen ile Yemen'den ayrıldığı ve daha sonra Cibuti açıklarında Kızıldeniz'de alabora olduğu aktarıldı. IOM, Cibuti Hükümeti ile koordineli olarak, hayatta kalanlara tıbbi yardım, ruh sağlığı ve psikososyal destek ile güvenli barınma da dahil olmak üzere insani yardım ve koruma müdahaleleri sağlıyor. Bu olaydan önce IOM, 2024 yılında Cibuti kıyılarında 124 ölüm kaydetti.

  • cibuti
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