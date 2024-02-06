Cibuti'de 'İstanbul Meydanı' açıldı

Bakan Uraloğlu, açılışa ilişkin açıklamasında, "Dost ülke Cibuti'de İstanbul Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdik. Bir tarafta şehirlerin şahı, gönül tahtımızın yegâne sahibi İstanbul; diğer tarafta Doğu Afrika'nın kapısı, Afrika Boynuzu ülkelerinin önemli ismi Cibuti. Bugün resmî açılışını yaptığımız İstanbul Meydanı ve dün açtığımız Dostluk Barajı, iki ülke arasındaki kardeşliğin ve dostluğun nişaneleridir. Türkiye'nin, nasıl ki Afrika ülkeleri ile olan dostluğunun kökleri yüzyıllar öncesine uzanan bir çınar misali ise dün ve bugün açtığımız eserleri de geleceğe atılan birer imza olarak görüyorum" dedi.