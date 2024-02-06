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Dünya

Cibuti'de 'İstanbul Meydanı' açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti temasları kapsamında İstanbul Meydanı'nın açılışını yaptı.

DHA6 Şubat 2024 Salı 13:19 - Güncelleme:
Cibuti'de 'İstanbul Meydanı' açıldı
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Bakan Uraloğlu, açılışa ilişkin açıklamasında, "Dost ülke Cibuti'de İstanbul Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdik. Bir tarafta şehirlerin şahı, gönül tahtımızın yegâne sahibi İstanbul; diğer tarafta Doğu Afrika'nın kapısı, Afrika Boynuzu ülkelerinin önemli ismi Cibuti. Bugün resmî açılışını yaptığımız İstanbul Meydanı ve dün açtığımız Dostluk Barajı, iki ülke arasındaki kardeşliğin ve dostluğun nişaneleridir. Türkiye'nin, nasıl ki Afrika ülkeleri ile olan dostluğunun kökleri yüzyıllar öncesine uzanan bir çınar misali ise dün ve bugün açtığımız eserleri de geleceğe atılan birer imza olarak görüyorum" dedi.

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • Cibuti
  • İstanbul Meydanı

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