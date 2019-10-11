Cidde açıklarındaki İran petrol tankerinde patlama
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Tankerin iki roket tarafından vurulduğu bildirildi.
- AA
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.
"İKİ ROKET TARAFINDAN VURULDU"
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında patlama meydana gelen tankerin iki roket tarafından vurulduğu bildirildi.
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