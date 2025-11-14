İSTANBUL 17°C / 7°C
  Haberler
  • >
  Dünya
  • >
  Çift katlı otobüs durağa çarptı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Çift katlı otobüs durağa çarptı: Ölü ve yaralılar var

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Östermalm bölgesinde bir çift katlı otobüsün otobüs durağına çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Polis kazanın detaylarını paylaşmadı.

AA14 Kasım 2025 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Çift katlı otobüs durağa çarptı: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

İsveç Polisinden yapılan açıklamada, başkentin Östermalm bölgesinde çift katlı otobüsün bir otobüs durağına çarpması sonucu yaşanan kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, kazanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısı bilgisine ilişkin detay vermedi.

Ulusal medya, durağa çarpan çift katlı otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.

Kazanın meydana geldiği durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

