Çifte standarda geçit vermedi! Enver İbrahim: İran'a yasak İsrail'e serbest olamaz

İbrahim, Fransa ziyareti kapsamında başkent Paris'te, Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iş yemeğinde bir araya geldi.

İki lider, yemek öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, İbrahim'in Fransa ziyaretinin iki ülkenin yanı sıra Avrupa ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasını sağladığını belirtti.

Avrupa ve Güneydoğu Asya'nın uluslararası düzenin temellerini savunmak istediğini dile getiren Macron, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının özellikle Malezya'da yarattığı duyguyu bildiğini söyledi.

Macron, "İki ülkemiz de her zamankinden daha fazla, derhal ve kalıcı bir ateşkes konusunda anlaşma, esirlerin serbest bırakılmasını, Gazze'de son derece eksik olan insani yardımın engelsiz girişini talep ediyor." dedi.

Gazze ile ilgili masadaki anlaşmanın bir an önce sonuçlanmasını isteyen Macron, kalıcı çözümün Filistin devletinin kurulmasına dayanan iki devletli siyasi çözüm olduğunu vurguladı.

Macron, "(Gazze'de) dayanılmaz haldeki insani durum karşısında, acilen sivil halkın insani yardıma ulaşmasını sağlamak İsrail'in sorumluluğudur." diye konuştu.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARIN HUKUKİ ZEMİNİ YOK

İran'a yönelik saldırıların hukuki bir zemini olmadığını dile getiren Macron, Tahran hükümetinin nükleer programıyla ilgili müzakere çağrısını yeniledi.

Macron, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na verdiği desteği açıkça yeniden ifade etmeli, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sınırlayan yasadan vazgeçmeli ve kaçınılmaz olarak ülkede uranyum zenginleştirmesinin sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmelidir." dedi. Macron, bu anlaşmanın İran'ın nükleer enerjinin barışçıl yönlerini kullanmasına olanak sağlaması gerektiğini ifade etti.

Macron, Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunurken, mali kurumlar başta olmak üzere küresel yönetişimde reform talep ettiklerini belirtti.

Macron, ayrıca Malezya ile Fransa'nın kritik madenler ve ulaşım gibi alanlarda birçok anlaşma imzaladığını vurguladı.

"İRAN'A 'HAYIR' DEYİP, İSRAİL'E 'EVET' DERSENİZ, BU DENGELİ OLMAZ"

İbrahim de iki ülke arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, Malezya Havayolları ile Avrupalı uçak üreticisi Airbus arasında anlaşma imzalandığını duyurdu.

Uluslararası kamuoyunun Gazze için daha fazla şey yapmamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen İbrahim, şöyle devam etti:

"Barışa varmanın yolunu bulmalıyız. İki devletli çözüm konusunda sizinle hemfikirim. İsrail'in İran'daki saldırılarına karşıyız. Sayın Cumhurbaşkanı, siz ülkelerle diyaloğu devam ettiriyorsunuz. Bu yaklaşım desteklenmeli."

İbrahim, nükleer enerjinin barışçıl ve sivil amaçlar için kullanıldığından emin olunması gerektiğini vurgulayarak, "Nükleer konusunda seçici bir yaklaşım sergileyemeyiz. İran'a 'hayır' deyip, İsrail'e 'evet' derseniz, bu dengeli olmaz." diye konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA 3 ANLAŞMA İMZALANDI

İbrahim, bu sabah Fransa Başbakanı François Bayrou ile Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

Görüşme sırasında Malezya ile Fransa arasında savunma, ekonomi ve teknoloji geliştirme alanında işbirliğinin artırılmasına ilişkin 3 anlaşma imzalandı.

GÜNEYDOĞU ASYA İLE AVRUPA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DAHA ADİL OLMASI ÇAĞRISI

İbrahim, Paris'te Sorbonne Üniversitesindeki tarihi Liard Amfisi'nde "Güneydoğu Asya ve Avrupa: Ortaklık Koşullarını Yeniden Belirlemek" başlıklı konferansa da katıldı.

Burada yaptığı konuşmada İbrahim, Güneydoğu Asya ile Avrupa arasındaki ilişkinin daha adil, eşitlikçi ve saygılı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.