11 Mart 2026 Çarşamba
Dünya

“Çiğnenmiş Ekin” başladı: Lübnan'dan işgalci İsrail'e roket yağmuru

Orta Doğu'daki gerilim sürerken Hizbullah, işgalci İsrail'in kuzeyine 100 roket fırlattı. İsrailli yetkililer, bu saldırının çatışmaların başlangıcından bu yana en yoğun dalga olduğunu belirtti. Hizbullah, operasyonun adının 'Çiğnenmiş ekin' olduğunu açıkladı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 21:54 - Güncelleme:
“Çiğnenmiş Ekin” başladı: Lübnan'dan işgalci İsrail'e roket yağmuru
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik bir saldırı başlatıldığı ve saldırının adının "Çiğnenmiş ekin" olduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli yetkililer son dalganın savaşın başından beri Hizbullah'ın düzenlediği en yoğun saldırı olduğunu söyledi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Celile bölgesine yoğun roket saldırısı düzenlerken roketler Lübnan'ın çeşitli bölgelerinden fırlatıldı.

Bir İsrailli yetkili bu dalganın Hizbullah'ın en yoğun saldırısı olduğunu söylerken bir başka İsrailli yetkili önümüzdeki 24 saatin Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını önemli ölçüde şekillendireceğini ve Hizbullah'ın son saldırısından çok kısa bir süre önce İran'dan da bir füze dalgasının gelmesinin arada bir koordinasyon olduğuna işaret ettiğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda 50'li yaşlarda bir kişinin yaralandığını bildirdi.

