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Dünya

Peskov: Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya çok sayıda silah sağladığını belirterek 'Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız.' dedi.

AA11 Mart 2025 Salı 12:01 - Güncelleme:
Peskov: Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız
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Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen bir bilim konferansında konuşma yaptı.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğini durdurmasını değerlendiren Peskov, "Pembe gözlükleri takma konusunda acele etmemeliyiz. Her zaman en iyisini düşünerek en kötüsüne hazır olmalıyız. Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya çok sayıda silah ve mühimmat sağladığını belirterek "O kadar çok silah sağlandı ki silah sevkiyatı durdurulsa bile Ukraynalılar aylarca savaşabilecek." değerlendirmesini yaptı.

Starlink'in Ukrayna'da kapatılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, Rus ordusunun bundan bağımsız olarak cephede ilerlediğine işaret ederek "(ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı) Elon Musk, tüm cihazlarını kapatsa da başka cihazlar devreye sokulacak." ifadesini kullandı.

Rusya'ya karşı "vekalet savaşının" devam ettiğini belirten Peskov, 3 yıl içinde enformasyon savaşlarını yürütmede oldukça yetenekli hale geldiklerini dile getirdi.

  • Dmitriy Peskov
  • rusya
  • Kremlin

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