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Dünya

Çikolatalarda ikinci salmonella vakası! Üretim durduruldu

İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut şirketinin Belçika'daki fabrikasında salmonella bakterisi tespit edildi.

IHA30 Haziran 2022 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
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Dünya genelinde İsviçre çikolatası ve Belçika çikolatasının en büyük üreticilerinden biri olan Barry Callebaut şirketi tarafından yapılan açıklamada, Belçika'da bulunan bir fabrikada salmonella bakterisine rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Uzmanlarımız yaptıkları tetkiklerde üretim kısmında salmonella bakterisine rastlamıştır. Bunun üzerine Wieze fabrikamızda 25 Haziran itibariyle üretimi durdurduk" denildi.

Belçika makamlarına gerekli beyanların yapıldığı ve 75 müşterinin de derhal bilgilendirildiği, vatandaşlar için piyasadaki ürünlerde herhangi bir risk bulunmadığı aktarıldı. Ayrıca fabrikada üretilen tüm çikolata ürünlerinin beklemeye alındığı vurgulandı.

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