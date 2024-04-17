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Dünya

Çin, 1000'e yakın pulsar tespit etti

Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST), 2016'da hizmete girmesinden bu yana 900'den fazla nötron yıldızını (pulsar) kayda aldığı bildirildi.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Çin, 1000'e yakın pulsar tespit etti
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Bilimler Akademisine bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevleri araştırmacısı Han Cinlin, dünyanın en büyüğü olan radyo teleskobunun aktif olduğu dönemde dünyadaki diğer teleskoplardan 3 kat fazla pulsar gözlemi yaptığını belirtti.

Han, kurulumu 2016'da tamamlanan ve Ocak 2020'den beri düzenli gözlemlere başlayan teleskobun, bugüne dek 900'den fazla pulsarı kayda aldığını ifade etti.

Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde derin bir karstik çöküntü alanına kurulan FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD'nin deniz aşırı toprağı Porto Riko'da kurulan 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit için kullanılan dev teleskop, Ocak 2020'den bu yana düzenli gözlemlerini kaydediyor.

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