Çin, 2025'te atom enerjisi kapasitesini 100 milyon kilovata çıkaracak

IHA 20 Haziran 2020 Cumartesi 21:00 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 21:00

Çin, 2025 yılından atom enerjisi ile elektrik üretim kapasitesini 2019 yılına kıyasla yüzde 60 oranında yükselterek, 100 milyon kilovat seviyesine çıkarmayı planlıyor. Çin Atom Endüstrisi, 14’üncü 5 Yıllık Plan (2020-2025) kapsamında sürekli büyümeyi hedefleyerek, her yıl 6 ile 8 yeni reaktör bloğunu hizmete almayı planlıyor. Çin’de 2019 yılı sonu ile 48,75 milyon kilovat enerji üreten 47 reaktör bloğu bulunurken, 2019 yılında ülkede sadece 13 reaktör vardı. Çin, nükleer enerjiden elektrik üretiminde ABD ve Fransa’nın ardından dünyadaki en yüksek enerji üretimine sahip 3. Ülke konumunda bulunuyor. Atom enerjisi, Çin’in enerji kaynaklarının yüzde 4,88’ine denk geliyor.

Öte yandan Uzmanlar, Çin’in yaptığı planlar doğrultusunda 2035 yılında enerji kapasitesinin 200 milyon kilovata ulaşmasının mümkün olduğunu dile getirdiler. Çin’in ayrıca ilk defa denizaşırı bir ülkeye kurduğu 3. Kuşak Hualong One tipi reaktörün bu yıl Pakistan’da üretime başlaması bekleniyor.