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Dünya

Çin, 37 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasına girdi

Çin'e ait savaş uçaklarının, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın 'hava sahası' olarak tanımlanan bölümüne girdiği bildirildi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 15:04 - Güncelleme:
Çin, 37 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasına girdi
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Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren J-11, J-16, H-6, YU-20 ve AWACS tipi uçakların olduğu 37 hava aracının, uzun mesafe keşif eğitimi sırasında Ada'nın hava sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan ordusunun, savaş uçakları, gemiler, tespit-takip vasıtaları ve karaya konuşlu füze sistemleriyle durumu yakından takip ettiği bildirildi.

Çin savaş uçakları egemenlik ihtilafı içindeki Ada'nın hava sahasına ilk kez bu kadar çok sayıda uçakla peş peşe uçuşlar yaptı.

Pekin, daha önce, Tayvan'ın Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölge ile Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti fakat bu uçuşlarda Ada'nın hava sahasına girilmiyordu.

Hava sahası, uluslararası hukukta kıyıdan 22 kilometre mesafedeki kara suları üzerindeki hava sahasını içine alan bölgeyi tanımlıyor.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Sahası ise genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilip uyarılıyor.

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