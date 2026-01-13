İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1696
  • EURO
    50,4216
  • ALTIN
    6368.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin-ABD hattında İran gerilimi: Gerekli önlemleri alacağız
Dünya

Çin-ABD hattında İran gerilimi: Gerekli önlemleri alacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına sert tepki gösteren Çin, 'Çıkarlarımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız' dedi.

IHA13 Ocak 2026 Salı 09:41 - Güncelleme:
Çin-ABD hattında İran gerilimi: Gerekli önlemleri alacağız
ABONE OL

Çin'in ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterilerek, "Çin, çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" uyarısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceği yönündeki açıklamasına Çin'den tepki geldi. Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin gümrük vergileri konusundaki tutumunun ayrım gözetmeksizin tutarlı ve net olduğunu vurgulayarak, "Gümrük vergisi savaşlarının ve ticaret savaşlarının kazananı yoktur, zorlama ve baskı sorunları çözemez. Korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir" dedi.

"HER TÜRLÜ HUKUK DIŞI TEK TARAFLI YAPTIRIMA KARŞIYIZ"

Çin'in her türlü hukuk dışı tek taraflı yaptırıma ve ülkelerin kendi sınırlarını aşan yargı yetkisi kullanma girişimlerine karşı olduğunun altını çizen Liu, "Çin, çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" uyarısında bulundu.

TRUMP, İRAN'I HEDEF ALAN GÜMRÜK VERGİSİ KARARINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, kitlesel protesto gösterilerinin 28 Aralık'tan bu yana devam ettiği İran ile ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını duyurarak, "Derhal yürürlüğe girmek üzere İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödemekle yükümlü olacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Trump, bu kararın "nihai" ve "kesin" olduğunu ifade etmişti.

  • Çin Çıkarları
  • Gümrük Vergisi
  • İran Ticareti

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.