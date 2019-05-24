Çin: ABD iş dünyasını cezalandırmak için devlet gücünü kullanıyor

Açıklama, Çin Dışişleri Bakanlığı´nın, ABD´nin Çin´i ulusal güvenliğine bir tehdit olarak gördüğünü ancak bu iddiayı destekleyecek bir kanıtı olmadığı duyurması sonrasında geldi. Çin ayrıca, ABDli politikacıların "dedikolular" yaydığını söyledi ve Perşembe günü Çinli teknoloji firmalarının Çin Komünist Partisi ile bağları olduğu iddiasını örnek gösterdi.

ABD´nin, Huawei´i kara listeye alması sonrasında pek çok şirket Huawei ile bağlantıların kesti, Amazon, Japonya ve Birleşik Krallık operatörlerinin Huawei siparişlerini askıya almasıyla, Japonya´daki Huawei satışlarını durdurdu.